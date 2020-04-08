Поддержка Navi 21 и Navi 22 будет реализована будущей версией HWiNFO
Вполне закономерно, что информационно-диагностические утилиты типа HWiNFO заранее готовятся к выходу новых процессоров, материнских плат и графических процессоров. Указанная утилита в скором времени реализует поддержку AMD Navi 21 и Navi 22, если опираться на информацию с официального сайта разработчиков.
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рекламаДо анонса носителей архитектуры RDNA 2 ещё достаточно времени, и если вспомнить про некоторые утечки из программного кода Apple MacOS, то хотя бы Navi 22 может оказаться продуктом, специально разработанным для компании из Купертино.
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