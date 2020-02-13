AMD Navi 12 демонстрирует уровень производительности, близкий к Radeon RX 5500M
Известный блогер TUM_APISAK опубликовал снимок экрана с описанием конфигурации тестовой системы из базы Ashes of the Singularity, на нём с центральным процессором Intel Core i9-9900K соседствует некий графический процессор 7360:4. По словам автора публикации, данный шифр соответствует графическому процессору Navi 12.
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рекламаЭтот самый Navi 12 уже давно фигурирует в различных источниках, а недавно был замечен в коде бета-версии Apple MacOS. Вполне может быть, что данное решение специально разработано для Apple. Как поясняет источник, по уровню быстродействия Navi 12 близок к Radeon RX 5500M, что указывает на его позиционирование в качестве продукта начального уровня.
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