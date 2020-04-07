Спрос на Nintendo Switch вырос на фоне самоизоляции
Набивший оскомину принцип «кризис – время возможностей» должен реализоваться для компании Nintendo, которая на фоне самоизоляции столкнулась с ростом спроса на игровые консоли семейства Switch, как уточняет ресурс DigiTimes. Сидящим взаперти людям просто хочется разнообразить досуг за счёт компьютерных игр, а Nintendo Switch является достаточно популярной игровой платформой.
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рекламаПо логике вещей, эта тенденция должна пойти на пользу и компании NVIDIA, которая выпускает процессоры Tegra для игровых консолей Nintendo. Сам по себе рост интереса к играм скажется и на продажах видеокарт, как уже отмечали на этой неделе некоторые источники.
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