Представители Bank of America со страниц Seeking Alpha продолжают настаивать на том, что во втором полугодии рынок игровых комплектующих будет чувствовать себя прекрасно, не оглядываясь на экономические последствия пандемии коронавируса.

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Источник изображения: NVIDIA

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В отношении перспектив профильного бизнеса NVIDIA сообщается, что в первом полугодии компания столкнётся с некоторыми трудностями, но второе полугодие будет безоблачным. Графические решения с архитектурой Turing за последние шесть месяцев значительно увеличили свою популярность, по данным первоисточника. Их доля в пользовательской базе владельцев видеокарт NVIDIA удвоилась. Подобные заявления перекликаются с собственной статистикой компании, которую она любит озвучивать.