NVIDIA Turing в последнее время заметно прибавил в популярности
Представители Bank of America со страниц Seeking Alpha продолжают настаивать на том, что во втором полугодии рынок игровых комплектующих будет чувствовать себя прекрасно, не оглядываясь на экономические последствия пандемии коронавируса.
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рекламаВ отношении перспектив профильного бизнеса NVIDIA сообщается, что в первом полугодии компания столкнётся с некоторыми трудностями, но второе полугодие будет безоблачным. Графические решения с архитектурой Turing за последние шесть месяцев значительно увеличили свою популярность, по данным первоисточника. Их доля в пользовательской базе владельцев видеокарт NVIDIA удвоилась. Подобные заявления перекликаются с собственной статистикой компании, которую она любит озвучивать.
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