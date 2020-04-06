Samsung не сможет опередить TSMC в освоении 3-нм технологии
Майское мероприятие для клиентов подразделение Samsung Foundry уже отменило из-за коронавируса, поскольку проводить массовую встречу в Калифорнии сейчас весьма опасно. Возможно, с этой трибуны могли бы прозвучать новости о темпах подготовки к освоению 3-нм продукции, но пока они звучат со страниц издания DigiTimes.
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рекламаТайваньские источники сообщают, что у Samsung Foundry возникли сложности с получением литографического оборудования ASML на фоне логистической блокады в Европе. Если ранее корейцы рассчитывали предложить сторонним клиентам услуги по производству 3-нм продукции уже в 2021 году, то теперь всё может задержаться до 2022 года. К тому же моменту аналогичные услуги уже будет предлагать и конкурирующая компания TSMC.
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