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Samsung не сможет опередить TSMC в освоении 3-нм технологии

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Майское мероприятие для клиентов подразделение Samsung Foundry уже отменило из-за коронавируса, поскольку проводить массовую встречу в Калифорнии сейчас весьма опасно. Возможно, с этой трибуны могли бы прозвучать новости о темпах подготовки к освоению 3-нм продукции, но пока они звучат со страниц издания DigiTimes.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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Тайваньские источники сообщают, что у Samsung Foundry возникли сложности с получением литографического оборудования ASML на фоне логистической блокады в Европе. Если ранее корейцы рассчитывали предложить сторонним клиентам услуги по производству 3-нм продукции уже в 2021 году, то теперь всё может задержаться до 2022 года. К тому же моменту аналогичные услуги уже будет предлагать и конкурирующая компания TSMC.

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samsung литографическое производство полупроводники tsmc
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