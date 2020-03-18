Samsung отменяет форум для клиентов своего контрактного подразделения
Консолидация на рынке услуг по выпуску полупроводниковой продукции повышает важность прогресса в сфере литографии для каждого из его участников. Компания Samsung Electronics могла бы рассказать об очередных успехах в этой сфере на мероприятии Samsung Foundry Forum 2020, которое было намечено на 20 мая, но теперь сайт DigiTimes сообщает об отмене данного события.
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рекламаМероприятие должно было проходить в Калифорнии, и его отмена на данном этапе говорит о том, что Samsung не демонстрирует уверенности в стабилизации ситуации с распространением коронавируса в США к 20 мая. Корейская компания рассчитывает запустить массовое производство 5-нм продуктов к концу этого года или началу следующего. На предприятии в корейском Хвасоне Samsung в дальнейшем планирует освоить выпуск 3-нм продукции.
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