Консолидация на рынке услуг по выпуску полупроводниковой продукции повышает важность прогресса в сфере литографии для каждого из его участников. Компания Samsung Electronics могла бы рассказать об очередных успехах в этой сфере на мероприятии Samsung Foundry Forum 2020, которое было намечено на 20 мая, но теперь сайт DigiTimes сообщает об отмене данного события.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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Мероприятие должно было проходить в Калифорнии, и его отмена на данном этапе говорит о том, что Samsung не демонстрирует уверенности в стабилизации ситуации с распространением коронавируса в США к 20 мая. Корейская компания рассчитывает запустить массовое производство 5-нм продуктов к концу этого года или началу следующего. На предприятии в корейском Хвасоне Samsung в дальнейшем планирует освоить выпуск 3-нм продукции.