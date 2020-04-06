В августе прошлого года вице-президент TSMC по разработкам Филипп Вон (Pheilip Wong) выступал на открытии конференции Hot Chips, поставив перед компанией амбициозные технологические задачи. Теперь китайские СМИ сообщают, что масштабные кадровые перестановки в руководстве TSMC затронули и должность Филиппа Вона.

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Источник изображения: TSMC

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Он сохранит за собой статус научного советника TSMC, но на постоянной основе вернётся к научной и преподавательской деятельности в Стэнфордском университете. Собственно, этим он и занимался до 2018 года, пока не перешёл на работу в TSMC в качестве главы подразделения по разработкам и исследованиям. После первого апреля Вон сохранил за собой статус главного куратора научных исследований TSMC.