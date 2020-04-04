Выпуск 5-нм и 3-нм продукции TSMC будет налажен на одной площадке
Тайваньская пресса уже несколько раз за последние дни возвращалась к теме возможного влияния вспышки коронавируса на сроки запуска производственной линии TSMC, на которой будет осваиваться 3-нм техпроцесс. Попутно сообщалось, что с 5-нм техпроцессом никаких проблем не возникло, и он подарит жизнь первым серийным изделиям уже в этом полугодии.
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рекламаПодхватить тему решил и редактор известного сайта WikiChip Fuse, который в марте не баловал читателей публикациям из-за необходимости помогать близким в условиях вспышки коронавируса, но теперь со страниц Twitter пояснил, что у TSMC действительно возникли проблемы со строительно-монтажными работами на площадке Fab 18, где под освоение 3-нм технологии возводился так называемый корпус «фаза 3». Рядом расположенная «фаза 2» полностью готова к серийному выпуску 5-нм продукции.
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