Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Выпуск 5-нм и 3-нм продукции TSMC будет налажен на одной площадке

1
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Скидки до 50% в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Этот Samsung дороже любого iPhone (и круто больше 100тр)
Крутейший нереф RTX 2080 по самой низкой цене

Тайваньская пресса уже несколько раз за последние дни возвращалась к теме возможного влияния вспышки коронавируса на сроки запуска производственной линии TSMC, на которой будет осваиваться 3-нм техпроцесс. Попутно сообщалось, что с 5-нм техпроцессом никаких проблем не возникло, и он подарит жизнь первым серийным изделиям уже в этом полугодии.

реклама

Источник изображения: Dacin.com.tw

реклама

Подхватить тему решил и редактор известного сайта WikiChip Fuse, который в марте не баловал читателей публикациям из-за необходимости помогать близким в условиях вспышки коронавируса, но теперь со страниц Twitter пояснил, что у TSMC действительно возникли проблемы со строительно-монтажными работами на площадке Fab 18, где под освоение 3-нм технологии возводился так называемый корпус «фаза 3». Рядом расположенная «фаза 2» полностью готова к серийному выпуску 5-нм продукции.

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

литографическое производство полупроводники tsmc
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Выпуск 5-нм и 3-нм продукции TSMC будет налажен на одной площадке
1
Palit анонсировала в России видеокарты GeForce GTX 1650 GamingPro GDDR6
+
Мобильной GeForce RTX 2060 SUPER велели придержать коней
1
В США фирменные магазины Apple будут закрыты до мая
1
Прикрыли лавочку: Amazon прекращает продажу средств защиты частным лицам
+
Samsung пришлось временно закрыть американское предприятие на карантин
1

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
27 марта 2020 47
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
1 апреля 2020 36
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
30 марта 2020 45
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
22 марта 2020 52
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
2 апреля 2020 26
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
23 марта 2020 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мои впечатления от смены Core i5-3570 на Ryzen 5 1600 без замены видеокарты (GeForce GTX 1060)
183
Мой ПК за более чем 1000$ из конца нулевых - полное техническое обслуживание и оживление
251
Чем охлаждать народный райзен. Часть 1: заводской топ
39
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
15
Корпус RGeek L80S - приятный mini-ITX сюрприз из Китая
11
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
26
Весенняя распродажа ПО в магазине BZFuture: скидки до 60% и бесплатный ключ на Windows 10 Pro
25
AMOLED, или все же IPS: выгорание, ШИМ, боль в глазах и DC Dimming
6
Новые модели ноутбуков Republic of Gamers в 2020 году
4

Сейчас обсуждают

Pris
08:29
да и этот источник не первый мой источник )
DDR5 с частотой до 8400 МГц начнет производство памяти SK Hynix в этом году
owzod
08:26
во как. 4/4 ушли в утиль еще в 2015г., только проснулись?
Мои впечатления от смены Core i5-3570 на Ryzen 5 1600 без замены видеокарты (GeForce GTX 1060)
&lt;TopUpdate&gt;
08:24
Интересно, а что они делают со зданиями, в которых раньше были оборудование для выпуска по уже устаревшим технологиям? Ведь в сути они распродают оборудование оставляя в сути по миниму для особых зака...
Выпуск 5-нм и 3-нм продукции TSMC будет налажен на одной площадке
hohmahohma
08:18
Полнейший детский сад, а не технический ресурс.
Windows 10 запустили на 192 МБ ОЗУ несмотря на минимальное требование 1Gb
Max Payne
08:16
ГОД ЭТО 12 МЕСЯЦЕВ, ты не можешь тупая пиздa неоконченный год в счёт брать как полный прошедший год, перед началом нового. Понимаешь, дерево безмозглое? Тот же пример из возраста, когда у тебя спрашив...
Мой ПК за более чем 1000$ из конца нулевых - полное техническое обслуживание и оживление
Елисей Творимиров
08:16
Ахахах, ты, клоун, ещё и с мультиника пишешь и сам себя сразу плюсуешь за минуту.)) Я ща лопну со смеха. Жаль, что тебе старообрядцу мамка по истечении 12 месяцев после рождения годовщину рождения отм...
Мой ПК за более чем 1000$ из конца нулевых - полное техническое обслуживание и оживление
Max Payne
08:10
АХАХАХАХХА, вот же долбоёб. АХАХАХАХАХ!!!!!!!!! 101 год и будет НОВЫМ столетием, для тупой шавки малолетней - началом нового столетия. Почему ты такое сука тупое, пидорас Елисей?
Мой ПК за более чем 1000$ из конца нулевых - полное техническое обслуживание и оживление
Max Payne
08:01
Ты тупорылое до 10 считать не умеешь и о какой-то логике говоришь. Новое десятилетие начинается с новой десятки, десятка начнется с единицы. Тупое сука животное. В школу обратно тебе надо вернуться, б...
Мой ПК за более чем 1000$ из конца нулевых - полное техническое обслуживание и оживление
Алексей
08:01
FPS момнтор запусти и поиграй. а не просто пройди по новиграду)) да если ничего не делать и просто шагать фпс не дропается...
Мои впечатления от смены Core i5-3570 на Ryzen 5 1600 без замены видеокарты (GeForce GTX 1060)
Тилька Шмидт
08:01
Иди отдыхай кусок идиота)
Архитектура Zen 3 повысит производительность процессоров AMD на 10-15%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем