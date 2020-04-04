Тайваньская пресса уже несколько раз за последние дни возвращалась к теме возможного влияния вспышки коронавируса на сроки запуска производственной линии TSMC, на которой будет осваиваться 3-нм техпроцесс. Попутно сообщалось, что с 5-нм техпроцессом никаких проблем не возникло, и он подарит жизнь первым серийным изделиям уже в этом полугодии.

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Источник изображения: Dacin.com.tw

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