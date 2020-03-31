Как только в Китае начал полыхать эпидемиологический пожар, компания TSMC при оглашении квартального отчёта в конце января заявила, что не ожидает снижения выручки в первом квартале в результате вспышки коронавируса. Уже скоро ей придётся оценить реальный масштаб проблемы, а пока издание Focus Taiwan сообщает, что логистическая блокада может отложить сроки начала монтажа литографического оборудования, которое TSMC планирует использовать для выпуска 3-нм продукции.

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Источник изображения: AnandTech

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Массовое производство 3-нм изделий TSMC рассчитывает развернуть на новом предприятии на Тайване, подготовительные работы планировалось завершить к 2022 году. Опытные экземпляры продукции компания должна была получить в 2021 году, для этого она рассчитывала к июню текущего года начать монтаж профильного оборудования производства ASML. Поставщик из Нидерландов теперь испытывает трудности, обусловленные коронавирусом, а потому осведомлённые источники утверждают, что монтаж оборудования TSMC не сможет начать ранее октября текущего года.

Представители TSMC комментировать ситуацию не стали, ограничившись лишь сообщением о намерениях начать массовое производство 5-нм продукции в текущем полугодии.