Коронавирус может задержать подготовку TSMC к началу производства 3-нм продукции, до которого ещё не менее двух лет, но на освоение массового производства 5-нм изделий он не повлиял, как поясняет ресурс DigiTimes.

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Источник изображения: MacRumors

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Массовое производство 5-нм продукции на конвейере TSMC будет освоено во втором квартале, как и планировалось ранее. Все квоты на выпуск профильной продукции уже распределены. Соответственно, компания Apple сможет получать 5-нм процессоры A14 в соответствии с ранее намеченным графиком. Принято считать, что она станет крупнейшим клиентом TSMC в сегменте 5-нм технологии. Существуют разные точки зрения на возможность Apple успеть представить новые модели iPhone с поддержкой сетей 5G осенью этого года.