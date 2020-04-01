Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

TSMC утверждает, что начнёт выпуск 5-нм продукции в соответствии с графиком

+
Зарабатывай деньги участвуя в наполнении нашего сайта
RTX 2080 Super дешевле всего в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Крутейший нереф RTX 2080 по самой низкой цене

Коронавирус может задержать подготовку TSMC к началу производства 3-нм продукции, до которого ещё не менее двух лет, но на освоение массового производства 5-нм изделий он не повлиял, как поясняет ресурс DigiTimes.

реклама

Источник изображения: MacRumors

реклама

Массовое производство 5-нм продукции на конвейере TSMC будет освоено во втором квартале, как и планировалось ранее. Все квоты на выпуск профильной продукции уже распределены. Соответственно, компания Apple сможет получать 5-нм процессоры A14 в соответствии с ранее намеченным графиком. Принято считать, что она станет крупнейшим клиентом TSMC в сегменте 5-нм технологии. Существуют разные точки зрения на возможность Apple успеть представить новые модели iPhone с поддержкой сетей 5G осенью этого года.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

apple литографическое производство полупроводники iphone tsmc
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

TSMC утверждает, что начнёт выпуск 5-нм продукции в соответствии с графиком
+
AMD Ryzen 5 3600 выбился в лидеры мартовских продаж MindFactory
2
Xerox признаёт, что кризис – не лучшее время для поглощения HP Inc
+
AeroCool представила флагманские корпусы серии Flo
4
ASUS дарит антивирус Dr. Web при покупке флагмана ZenFone 6
4
Huawei рассказала о трудностях роста под гнётом американских санкций
2

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
27 марта 2020 46
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
22 марта 2020 43
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
30 марта 2020 36
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
23 марта 2020 22
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
24 марта 2020 93
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре Total War: Three Kingdoms
20 марта 2020 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Простое ТО видеокарты в домашних условиях на примере Sapphire HD 7970 - исправляем дребезжащий и заклинивающий вентилятор, проводим чистку видеокарты
146
Игровая мышь против офисной: в чем разница и когда стоит переплачивать
38
Самоизоляция это надолго - игры, которые лучше всего отвлекают от суровой реальности. Часть 1
15
Некроклокинг - максимальный разгон самой мощной видеокарты из 2011 года и тест в современных играх
20
ESP32 FanControl: реобас с функцией управления LED-лентой своими руками
29
Мнение: Windows 7 и в 2020 году остается самой надежной, быстрой и отзывчивой ОС
13
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Total War: Three Kingdoms
+
Обзор ноутбука ASUS TUF Gaming A15
7
Третье пришествие Intel на рынок трехмерной графики
15
Тестирование игры Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint
13

Сейчас обсуждают

wwr222
10:29
В других тестах я говорил,что результат в Ассассине похож на правду...Но я совсем забыл про память. 9600к имеет более высокую частоту нежели мой 8400.1070 слабее 2060(даже рефа).Плюс-бонус от более ра...
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
1"ofAsh
10:24
Как раз у них в основном пункты самовывоза, располагаются в торговых центрах!
Экспресс-обзор мер безопасности российских компьютерных магазинов - где купить компьютер и не получить в нагрузку вирус
XwrieR
10:24
Эти игры ждут любители всякого дерьма у которых просто огромное количество лишнего времени)))
5 игр апреля 2020, которые ждёт каждый геймер
Slav Gaidamak
10:22
не то что вы пишете не 9100 а ф!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! кто умные покупают ф!!!!!! а нужно мне дискретные карта 610 и 630 гт????
Современные игры против бюджетных процессоров AMD Ryzen 5 3400G и Intel Core i3-9100 по версии экспертов Тomshardware
Fatronix
10:21
Частота памяти по-умолчанию 1000 МГц Версия бесплатные выходные https://youtu.be/ZjVWOzIMNEw
Тестирование игры Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint
DOaG
10:15
Не купил приставок я Не куплю и шлем
Half-Life Alyx попала в двадцатку лучших PC-игр по версии Metacritic
Nikolay Yeryomenko
10:14
Ок, понятно.
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
korn87
10:12
она была в настройках графики, мы же тестили её как раз
Тестирование игры Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint
ACDCOVER
10:11
Конечно же пентиум4 будет быстрее и предпочтительнее для старой одно ядерной игры. Много ядер будет тормозить жутко, так как нету оптимизации под много поток. Проверяйте товарищи если не верите.
Бюджетные процессоры AMD против флагманов – бессмысленность покупки процессора за 500 долларов по версии Нardwaretimes
Сергей Иванов
10:09
У меня Ryzen 3600 в стоке и gtx 1080 ti. Во всех играх частота проца держится на уровне 4050-4190 мгц.
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем