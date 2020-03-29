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Коллекционная GeForce RTX 2080 Ti доступна за 350 тысяч рублей

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Зоркие блогеры уже сообщали, что выпущенная ограниченным тиражом видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition отдельными обладателями была выставлена на аукцион, где смогла серьёзно подрасти в цене относительно базового варианта без соответствующей атрибутики.

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Источник изображения: портал eBay

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Другой продавец из Великобритании на eBay выставил сразу два экземпляра видеокарты, один из них нашёл своего счастливого (по-видимому) обладателя ещё вчера, второй до сих пор доступен к покупке по цене 3500 фунтов стерлингов, что по текущем курсу приблизительно равно 350 тысячам рублей. Продавец признаётся, что вскрыл коробку «полюбоваться и протестировать», но этим эксплуатация видеокарты и ограничилась.

Прямая доставка в Россию не осуществляется, но самые упорные покупатели могут воспользоваться услугами специализированных посредников. Естественно, это дополнительно увеличит бюджет покупки, но коллекционеры люди одержимые, и данные обстоятельства не должны их ограничивать.

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Теги

nvidia видеокарты geforce rtx 2080 ti cyberpunk 2077
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и где сейчас этот гиперлуп?
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Александр Шуфер
06:35
Особенно смешно как nvidia разыгрывала одну карту в России))))
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Алексей
06:17
владельцам этих карт? не лохмать бабушку они уже его давно скачали с торшопа
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mahmutil
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