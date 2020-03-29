Коллекционная GeForce RTX 2080 Ti доступна за 350 тысяч рублей
Зоркие блогеры уже сообщали, что выпущенная ограниченным тиражом видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition отдельными обладателями была выставлена на аукцион, где смогла серьёзно подрасти в цене относительно базового варианта без соответствующей атрибутики.
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рекламаДругой продавец из Великобритании на eBay выставил сразу два экземпляра видеокарты, один из них нашёл своего счастливого (по-видимому) обладателя ещё вчера, второй до сих пор доступен к покупке по цене 3500 фунтов стерлингов, что по текущем курсу приблизительно равно 350 тысячам рублей. Продавец признаётся, что вскрыл коробку «полюбоваться и протестировать», но этим эксплуатация видеокарты и ограничилась.
Прямая доставка в Россию не осуществляется, но самые упорные покупатели могут воспользоваться услугами специализированных посредников. Естественно, это дополнительно увеличит бюджет покупки, но коллекционеры люди одержимые, и данные обстоятельства не должны их ограничивать.
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