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17 февраля этого года компания NVIDIA анонсировала специальное издание своей самой быстрой видеокарты GeForce RTX 2080 Ti, посвященное самой ожидаемой игре этого года - Cyberpunk 2077. Топовый графический ускоритель с поддержкой технологии трассировки лучей с названием NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition был создан при содействии разработчика одноименной игры, компании CD Project Red.

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Тираж лимитированного коллекционного издания этой видеокарты составляет 200 экземпляров, 77 из которых будут разыграны среди участников онлайн-лотереи, организованной самой компанией Nvidia. Остальные экземпляры будут подарены авторам интернет изданий, киберспортсменам и другим нуждающимся по усмотрению организатора конкурса.

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Первый этап розыгрыша уже завершен и первый счастливчик из штата Вирджиния, США решил не вскрывать упаковку выигранного экземпляра видеокарты, а выставить его на всемирном аукционе Ebay и немного подзаработать.

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Стартовую стоимость он определил в 2300 долларов США и $100 установил в качестве стоимости доставки. На момент написания данной заметки, уже сделано 7 ставок и стоимость видеокарты, которую нельзя купить, достигла - $2900.

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Торги заканчиваются через два с половиной дня, поэтому у всех желающих еще есть шанс побороться за коллекционный экземпляр, а все остальные могут понаблюдать, куда заведет «щедрость» самоизоляции фанатов серии в это не легкое для всех время.

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Ссылка на данный аукцион находится здесь . Ссылку на сам конкурс можно найти тут . Ниже на видео Вы еще раз можете лицезреть всю красоту и изящество форм её Величества GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition.

Несмотря на то, что на аукционе продается не распакованная видеокарта, для всех желающих процесс распаковки содержимого заветной коробки уже доступен:



