Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Перевод GeForce GTX 1650 на использование GDDR6 оказался вынужденной мерой

1
1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке
Цены на память снижены на 30% - несмотря на падение рубля

Компания MSI ещё в середине февраля невольно дала понять, что готова оснащать видеокарты GeForce GTX 1650 памятью типа GDDR6 без необходимости присвоения им суффикса SUPER. Позже осведомлённые источники сообщили, что на такой шаг готов ещё один производитель видеокарт.

реклама

Источник изображения: портал ЕЭК

реклама

Ресурс Igor’s LAB поясняет после консультаций с одним из партнёров NVIDIA, что решение выпустить в апреле на рынок версии GeForce GTX 1650 с памятью типа GDDR6 было вынужденным, поскольку возникли трудности с приобретением микросхем памяти типа GDDR5, а цены на них заметно выросли. Производителям видеокарт стало выгоднее и проще оснащать GeForce GTX 1650 памятью типа GDDR6. Возросшая пропускная способность памяти вряд ли поможет относительно слабому графическому процессору, но у потребителей хотя бы расширится выбор. Предполагается, что у таких версий GeForce GTX 1650 будет меньше активных ядер CUDA по сравнению с GeForce GTX 1650 SUPER.

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

видеокарты gddr5 gddr6 geforce gtx 1650
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Перевод GeForce GTX 1650 на использование GDDR6 оказался вынужденной мерой
1
Micron напомнил, как колебались цены на память за предыдущие пять лет
+
Процессор Cyrix MII покорил частоту 372 МГц под фреоном
5
Частоту Intel Pentium удалось поднять с 200 до 280 МГц
2
Рано радоваться: аналитики призывают не связывать со спросом на память особых надежд
4
Micron купила пять тысяч ноутбуков для сотрудников, переведённых на удалёнку
1

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
27 марта 2020 34
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
22 марта 2020 40
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce GTX 1650 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 580
18 марта 2020 50
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
23 марта 2020 21
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 1700 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
16 марта 2020 47
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
24 марта 2020 92

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
34
Настройки графики - большая шутка разработчиков игр
78
Mount & Blade 2: Bannerlord, который роняет 8 ядер - предрелизное полное тестирование производительности
45
Компьютер в столе - тестируем и выясняем, можно ли на нем жарить яичницу
45
Разбираем геймпад Xbox Elite Series 2
14
Обзор и тест видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Mech
15
Игры 65+, в рамках Программы Самоизоляции Пенсионеров для борьбы с коронавирусом
8
Компьютерные цены прошлого века (2001 год окончание) часть 4
2

Сейчас обсуждают

Иоанн Грозный
07:26
из инета, больше 60% амазон вернул, майкрософт признала траблу с ним https://screenrant.com/xbox-elite-controller-hardware-problems/ https://www.windowscentral.com/xbox-elite-controller-series-2-buyer...
Разбираем геймпад Xbox Elite Series 2
Алексей Шестаков
07:25
Похоже тебе хайрворксы и умственные способности просадили, если ты так тупо мыслишь. На данный момент – волосики от зелёных работают идеально, как на бюджетных карточках, так и на топовых. Лично прове...
Трассировка лучей станет доступна на актуальных видеокартах AMD Radeon
century84
07:14
Чё там переделывать? Она и так отлично выглядит.
По слухам, ремастер Call of Duty Modern Warfare 2 представят уже на следующей неделе
wwr222
07:11
О...это еще та зараза.
Игры 65+, в рамках Программы Самоизоляции Пенсионеров для борьбы с коронавирусом
wwr222
07:08
Да обычные,недорогие АОС и Лыжи,FHD
Настройки графики - большая шутка разработчиков игр
Kopcheniy
07:04
Т.е. контроллер памяти в чипах у 1650 (TU117) изначально был рассчитан на обе версии GDDR?
Перевод GeForce GTX 1650 на использование GDDR6 оказался вынужденной мерой
wwr222
07:00
Не очень то и просела.Она с момента продаж работала на максимуме возможностей.Не забывай,это середнячок
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
wwr222
06:58
Глупая статья. Во-первых:старым людям(в основном) даже комп особо не нужен.Про игры вообще молчу Во-вторых:и без этого хватает проблем(здоровье,пенсия) А уж вспоминать,что им грозит в случае заражения...
Игры 65+, в рамках Программы Самоизоляции Пенсионеров для борьбы с коронавирусом
stockclock
06:58
Какое отборное говнецо однако навалил Габен. Видать неделю не ходил в толчок чтоб такое выдавить
Праздник самоизоляции - Steam раздает сразу 6 игр бесплатно
Александр Григорьев
06:56
Rx480 8 strix как разогнать?
Возможности RX480 в 2020 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем