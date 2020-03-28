Перевод GeForce GTX 1650 на использование GDDR6 оказался вынужденной мерой
Компания MSI ещё в середине февраля невольно дала понять, что готова оснащать видеокарты GeForce GTX 1650 памятью типа GDDR6 без необходимости присвоения им суффикса SUPER. Позже осведомлённые источники сообщили, что на такой шаг готов ещё один производитель видеокарт.
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рекламаРесурс Igor’s LAB поясняет после консультаций с одним из партнёров NVIDIA, что решение выпустить в апреле на рынок версии GeForce GTX 1650 с памятью типа GDDR6 было вынужденным, поскольку возникли трудности с приобретением микросхем памяти типа GDDR5, а цены на них заметно выросли. Производителям видеокарт стало выгоднее и проще оснащать GeForce GTX 1650 памятью типа GDDR6. Возросшая пропускная способность памяти вряд ли поможет относительно слабому графическому процессору, но у потребителей хотя бы расширится выбор. Предполагается, что у таких версий GeForce GTX 1650 будет меньше активных ядер CUDA по сравнению с GeForce GTX 1650 SUPER.
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