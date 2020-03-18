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Ещё один партнёр NVIDIA собирается оснастить памятью GDDR6 видеокарты GeForce GTX 1650

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До этого в новостях упоминались только видеокарты GeForce GTX 1650 производства MSI, которые должны были получить память типа GDDR6 вместо полагающейся им по статусу GDDR5. Подобный шаг мог быть частной инициативой конкретного партнёра NVIDIA, но теперь ресурс VideoCardz сообщает, что ещё один производитель видеокарт готовится выпустить аналогичные продукты.

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Источник изображения: Twitter, VideoCardz

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Увы, других подробностей на эту тему нет, да и саму новость источник не стал выносить на свою главную страницу, а предпочёл распространять через Twitter. Тем не менее, если ассортимент подобных видеокарт начнёт расширяться, удивляться этому не следует.

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msi gddr6 geforce gtx 1650
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