Компания AMD уже определилась с временем и формой проведения очередного собрания акционеров – оно намечено на седьмое марта в заочной форме. Акционеры и их доверенные лица смогут проголосовать по всем вопросам дистанционно, заранее пройдя процедуру регистрации на специальном сайте. Подобный вариант проведения собрания вызван не только необходимостью обеспечивать карантин – заочное голосование экономит время и деньги акционеров, упрощает организацию собрания, оно уже применялось в прошлом году.

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Источник изображения: AMD

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По традиции, на голосование вынесено и обсуждение размера компенсационного пакета руководства компании. На протяжении всего прошлого года Лизу Су (Lisa Su) удостаивали различных званий и премий, приглашали открывать отраслевые мероприятия и возглавлять ассоциации, она даже вошла в состав совета директоров Cisco . Все эти регалии, за исключением последней, «на хлеб не намажешь», и лучшим признанием со стороны родной компании было бы увеличение компенсационного пакета.

В 2019 году базовая зарплата Лизы Су не особо увеличилась – с $961 тыс. до $1,026 млн. Зато бонусы, выданные акциями компании, в стоимостном выражении увеличились с $8,6 млн до $53,2 млн. С учётом всех прочих премий и компенсаций, глава AMD может по итогам года получить $58,5 млн против $13,4 млн годом ранее. Естественно, лишь малая часть этого вознаграждения выплачивается в денежной форме. Лиза Су получит акции компании, которые смогут приносить ей дивидендный доход, а в случае роста капитализации компании поднимут и возможную цену последующей продажи. У технического директора Марка Пейпермастера (Mark Papermaster), кстати, компенсационный пакет увеличится в три с лишним раза, но тоже преимущественно за счёт акций компании.