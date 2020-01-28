Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Лиза Су вошла в состав совета директоров Cisco

+
До 50% скидки на всё но по принципу «один товар в одни руки»
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
Большое снижение цен на RTX 2070
Radeon RX 5600XT уже со скидкой по лучшей цене в Ситилинке
Цены на память снижены на 30% - пора брать

Предвосхищая квартальный отчёт AMD, компания Cisco объявила о назначении Лизы Су (Lisa Su) новым членом совета директоров. Председатель совета директоров Чак Роббинс (Chuck Robbins) заявил, что Лиза Су является авторитетным бизнес-лидером с глубоким пониманием специфики полупроводниковой отрасли. Появление Лизы в составе совета директоров в Cisco считают важным приобретением, которое поможет компании успешно развиваться в эру сетей 5G.

реклама

Источник изображения: AMD

реклама

Естественно, должность генерального директора и президента AMD Лиза Су за собой сохраняет. К слову, в состав совета директоров AMD она тоже входит. Карьера доктора Су начиналась в 1994 году в Texas Instruments, но уже через год она перешла в IBM, где проработала 13 лет. В 2007 году Лиза перешла на работу в Freescale Semiconductor на должность технического директора, впоследствии дослужившись до поста старшего вице-президента. На работу в AMD она пришла в 2012 году, чтобы стать операционным директором, но уже через два года её пришлось взять на себя управление компанией, которая тогда была не в лучшей форме. Возрождение AMD, которое наблюдается с 2017 года – это во многом заслуга Лизы Су, поэтому желание Cisco видеть её в составе совета директоров вполне объяснимо.

Оценитe материал
рейтинг: 4.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

amd cisco lisa su
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Лиза Су вошла в состав совета директоров Cisco
+
В рейтинге восхищаемости AMD поднялась до четвёртого места в отрасли
19
Большая AMD Navi будет лучшей видеокартой для игр в разрешении 4K
73
Intel окончательно избавилась от акций ASML в прошлом году
2
В прошлом году Intel увеличила выручку в Китае на $1,2 млрд
3
Падение объёмов в сегменте ноутбуков Intel почти компенсировала ростом цен
3

Интересные материалы

Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
22 января 2020 78
Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
15 января 2020 70
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
17 января 2020 80
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
24 января 2020 116
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
21 января 2020 117
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
23 января 2020 77

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Выбор лучших игровых компьютеров до 40 тысяч рублей: январь 2020
15
Топ-5 процессоров AMD Ryzen с AliExpress стоимостью до 150 долларов
36
Изучаем оптимизацию игр под многоядерные процессоры и технологии Hyper-Threading, SMT: январь 2020
17
Делаем Windows 8.1 такой же удобной, как и Windows 10
31
Обзор ноутбука ASUS X571G
7

Сейчас обсуждают

x.7
06:29
Да, тазы тоже выбирают образованные адекватные взрослые и самодостаточные люди, которые разбираются в технике, движках и запчастях. А БМВ и мерседесы выбирают несведущие в технике, которые хотят прост...
Стоимость 6-ядерных процессоров AMD Ryzen третьего поколения снизилась на 10-16 %
yurykoff
06:15
все верно, coffe lake это те же Kabi lake , только ядер больше ну и общий кэш подрос , зато местами частота упала , например 8700 всего 4.3 по 6 ядрам , против 4.5 у 7700. Это все из-за поганой термож...
Изучаем оптимизацию игр под многоядерные процессоры и технологии Hyper-Threading, SMT: январь 2020
yurykoff
06:12
Ну они и так +- одно и тоже, 4 ядра , 8мб кэш, частоту автор у них выстави 4ГГц, а вот почему 8700 ht off не равен вдруг 9600kf при частоте 4 ГГц , для меня лично загадка , ну не могут там 3мб кэша да...
Изучаем оптимизацию игр под многоядерные процессоры и технологии Hyper-Threading, SMT: январь 2020
daniel17
06:08
от я тормоз )
Стоимость 6-ядерных процессоров AMD Ryzen третьего поколения снизилась на 10-16 %
daniel17
06:08
там питух )
Стоимость 6-ядерных процессоров AMD Ryzen третьего поколения снизилась на 10-16 %
Виталий Матин
05:59
Интел в сегменте цены как космический аппарат корабль
В рейтинге восхищаемости AMD поднялась до четвёртого места в отрасли
Виталий Матин
05:59
Верно Интел гамно гамно гумно, я на него какуля какуля какуля.
В рейтинге восхищаемости AMD поднялась до четвёртого места в отрасли
VRoman
05:58
NFS The Run 4К UHD на ультра. Сегодня прошёл пока дома сидел. В районе 150 FPS болтается
Эксперты назвали самый лучший геймерский монитор, цена на который будет постоянно увеличиваться
daniel17
05:57
ну в общем да , у нее дороже комп из за нескольких большого объема ссд, а не из за проца или видеокарты .
Цены на 8-ядерные процессоры AMD Ryzen 3700Х и 3800X опустились на 15% ниже рекомендованных
Виталий Матин
05:57
Амуде хоть не стоят как космический корабль. Вместо интела и нвидик можно взять 2 амд
В рейтинге восхищаемости AMD поднялась до четвёртого места в отрасли
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем