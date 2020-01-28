Предвосхищая квартальный отчёт AMD, компания Cisco объявила о назначении Лизы Су (Lisa Su) новым членом совета директоров. Председатель совета директоров Чак Роббинс (Chuck Robbins) заявил, что Лиза Су является авторитетным бизнес-лидером с глубоким пониманием специфики полупроводниковой отрасли. Появление Лизы в составе совета директоров в Cisco считают важным приобретением, которое поможет компании успешно развиваться в эру сетей 5G.

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Источник изображения: AMD

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Естественно, должность генерального директора и президента AMD Лиза Су за собой сохраняет. К слову, в состав совета директоров AMD она тоже входит. Карьера доктора Су начиналась в 1994 году в Texas Instruments, но уже через год она перешла в IBM, где проработала 13 лет. В 2007 году Лиза перешла на работу в Freescale Semiconductor на должность технического директора, впоследствии дослужившись до поста старшего вице-президента. На работу в AMD она пришла в 2012 году, чтобы стать операционным директором, но уже через два года её пришлось взять на себя управление компанией, которая тогда была не в лучшей форме. Возрождение AMD, которое наблюдается с 2017 года – это во многом заслуга Лизы Су, поэтому желание Cisco видеть её в составе совета директоров вполне объяснимо.