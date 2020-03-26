До сих пор в серийных продуктах, использующих память типа HBM того или иного поколения, потребителям встречались только микросхемы производства Samsung или SK Hynix. Компания Micron Technology хоть и не игнорировала этот тип памяти полностью, долгое время лишь занималась подготовкой к его серийному выпуску.

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Источник изображения: Micron

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В презентации, посвящённой выходу квартальной отчётности, Micron подтвердила наличие у неё твёрдых намерений представить память типа HBM до конца календарного 2020 года. Не нужно воспринимать аббревиатуру буквально – речь пойдёт о памяти актуального поколения, а не первого. Не исключено и появление так называемой HBM2e – вряд ли Micron желает в этом отношении отставать от конкурентов.

Компания Micron первой начала снабжать клиентов памятью типа LPDDR5, которая применяется в смартфонах и планшетах. Кроме того, в прошедшем фискальном квартале на 40% выросли объёмы поставок памяти типа GDDR6, которая применяется не только в видеокартах, но и в будущих игровых консолях. В сегменте ПК выручка и объёмы производства были подорваны сезонным спадом и традиционным уже дефицитом процессоров Intel. Наконец, Micron начала поставки образцов микросхем памяти типа DDR5, выпускаемых по технологии так называемого 10-нм класса.