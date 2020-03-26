Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Производитель памяти приписывает процессорам AMD Genoa поддержку DDR4

+
Gigabyte 2080 Super - суперпредложение в Ситилинке
Nvidia RTX 8000 - 600 000р
RTX 2060 по старой цене в Регарде
1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке

После октябрьских откровений AMD было принято считать, что серверные процессоры EPYC поколения Genoa с архитектурой Zen 4, которые выйдут не ранее следующего года, впервые для продукции этой марки предложат поддержку памяти типа DDR5, не говоря уже о шине PCI Express 5.0.

реклама

Источник изображения: AMD

реклама

Эту стройную концепцию на текущей неделе пытается разрушить производитель модулей памяти для серверного применения – тайваньская компания ATP Electronics.

реклама

Источник изображения: ATP Electronics

В своём пресс-релизе она сообщает, что память типа DDR4-3200 сможет с успехом применяться в системах, основанных на процессорах AMD Milan и Genoa, хотя до сих пор считалось, что они получат разные конструктивные исполнения. На днях Samsung заявила о готовности начать поставки памяти типа DDR5 в 2021 году. Казалось бы, всё идёт по плану, поэтому ничего не должно помешать AMD своевременно внедрить поддержку этого типа памяти в своих серверных продуктах. Возможно, за производителями материнских плат будет оставлено право оснащать их слотами для памяти типа DDR4, поддержку которой контроллер процессоров Genoa может сохранить.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd ddr4 epyc ddr5 genoa socket sp3
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Производитель памяти приписывает процессорам AMD Genoa поддержку DDR4
+
Intel EVO: новая торговая марка прошла регистрацию
+
NVIDIA считает, что сети 5G созданы для раскрытия преимуществ облачного гейминга
3
К архитектуре Turing относится каждая седьмая эксплуатируемая видеокарта NVIDIA
18
Если коронавирус не удастся обуздать к июню, TSMC пересмотрит прогноз на год
5
NVIDIA: во время вспышки коронавируса люди начали играть в полтора раза больше
5

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
22 марта 2020 40
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce GTX 1650 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 580
18 марта 2020 49
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 1700 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
16 марта 2020 47
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
24 марта 2020 89
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
13 марта 2020 29
Обзор обновленной линейки блоков питания be quiet! Pure Power 11
12 марта 2020 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как бесплатно раздать себе интернет со смартфона на ПК, метод бедных студентов
49
Выбираем игровой монитор правильно: диагональ, типы матриц, частота обновления
40
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 590
14
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
89
Linux vs Windows - попытаемся сравнить объективно
49
Подсветка блока питания – бессмысленная переплата, но это не точно
21
Флешбэк: Xiaomi Redmi Note 3 – смартфон, который смог
5
ADATA XPG в погоне за двумя зайцами
4
Самые популярные телефоны начала 2000-х: вернемся в прошлое
9
Настройки графики - большая шутка разработчиков игр
+

Сейчас обсуждают

darkfen
07:58
Монолитный или чиплет?
Настольный 8-ядерный процессор Ryzen 7 3700X оказался медленнее нового Ryzen 9 4900HS APU
mimigen
07:58
Хорошо. А что не так в этой статье? Предметно? Покажите неточности, например таким образом (по ссылке есть 2 моих поста о неточностях переданной информации): https://overclockers.ru/blog/TEXHAPb/show...
Нейросеть от NVIDIA удвоила производительность видеокарт GeForce RTX в трёх играх – на очереди десятки других проектов
Александр Золотаревский
07:56
Спецом не ставил никаких антивирусников,винда 7-я ,3 года простояла без нареканий,разводняк для лохов эти антивирусники,но на третьей год при включении черный экран и никаких движений...,оказалось...,...
Лучшие антивирусы на Windows 10 для работы из дома в январе и феврале
Johan_888
07:55
можно, но не в этой эре.
Нейросеть от NVIDIA удвоила производительность видеокарт GeForce RTX в трёх играх – на очереди десятки других проектов
Johan_888
07:53
more more soap
Нейросеть от NVIDIA удвоила производительность видеокарт GeForce RTX в трёх играх – на очереди десятки других проектов
mimigen
07:53
Теперь о том, на что обратили внимание читатели. The latter will be beneficiary for production of high-performance high-capacity DDR5 chips as they are meant to increase both performance (up to DDR4-6...
Названы сроки появления оперативной памяти DDR5 от Samsung
Виктор Шторм
07:52
С зелотом никакой ИИ уже не поможет. Тут только нейросеть которая полностью нахрен заменит этого Зелота. Причём самая тупая нейросеть будет лучше него.
Нейросеть от NVIDIA удвоила производительность видеокарт GeForce RTX в трёх играх – на очереди десятки других проектов
DooC
07:51
ну вот забыл о таких легенда рок которые хотели многие в то время Nokia 6620,N-Gage — первый телефон-игровая консоль
Самые популярные телефоны начала 2000-х: вернемся в прошлое
no_fate
07:49
"Следующая часть Horizon Zero Dawn", лично я куплю ПС5 (про) только по этой причине.
PlayStation 5 обойдёт Xbox Series X по продажам и популярности – аналитики DFC
stockclock
07:45
Но ведь лучше! А за это и очко на бочку не жалко положить. Сосите амдэшнике
Настольный 8-ядерный процессор Ryzen 7 3700X оказался медленнее нового Ryzen 9 4900HS APU
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем