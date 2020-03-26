Производитель памяти приписывает процессорам AMD Genoa поддержку DDR4
После октябрьских откровений AMD было принято считать, что серверные процессоры EPYC поколения Genoa с архитектурой Zen 4, которые выйдут не ранее следующего года, впервые для продукции этой марки предложат поддержку памяти типа DDR5, не говоря уже о шине PCI Express 5.0.
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рекламаЭту стройную концепцию на текущей неделе пытается разрушить производитель модулей памяти для серверного применения – тайваньская компания ATP Electronics.
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В своём пресс-релизе она сообщает, что память типа DDR4-3200 сможет с успехом применяться в системах, основанных на процессорах AMD Milan и Genoa, хотя до сих пор считалось, что они получат разные конструктивные исполнения. На днях Samsung заявила о готовности начать поставки памяти типа DDR5 в 2021 году. Казалось бы, всё идёт по плану, поэтому ничего не должно помешать AMD своевременно внедрить поддержку этого типа памяти в своих серверных продуктах. Возможно, за производителями материнских плат будет оставлено право оснащать их слотами для памяти типа DDR4, поддержку которой контроллер процессоров Genoa может сохранить.
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