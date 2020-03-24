NVIDIA призналась, что когда-нибудь перейдёт с 12-нм техпроцесса
На телеконференции NVIDIA, которая заменила «очную часть» мероприятий GTC 2020, старшего вице-президента по продуктам для сегмента ПК Джеффа Фишера (Jeff Fisher) вполне предсказуемо в осторожных формулировках спросили, считает ли он лидерство в сфере литографии залогом рыночного успеха компании и фактором, помогающим защитить рыночные позиции NVIDIA.
реклама
рекламаЗаученные фразы, которыми уже не первый год представители NVIDIA отвечают на такие вопросы, никого не удивили. Во-первых, прозвучала мантра о том, что архитектура важнее, чем техпроцесс. Любящий округлять сроки в большую сторону Фишер заявил, что NVIDIA уже почти два года удаётся во всём превосходить 7-нм продукты конкурента, хотя собственные изделия компании выпускаются по 12-нм технологии. Без грамотной оптимизации архитектуры никакой самый передовой техпроцесс не обеспечит лидерства, как пояснил Фишер.
Во-вторых, он обмолвился о способности NVIDIA увеличить отрыв от конкурента с переходом на техпроцесс следующего поколения. В его рамках умение специалистов компании оптимизировать архитектуру позволить добиться ещё более заметного преимущества. Правда, когда это произойдёт, и о каких литографических нормах идёт речь, Фишер пояснять не стал.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила