На телеконференции NVIDIA, которая заменила «очную часть» мероприятий GTC 2020, старшего вице-президента по продуктам для сегмента ПК Джеффа Фишера (Jeff Fisher) вполне предсказуемо в осторожных формулировках спросили, считает ли он лидерство в сфере литографии залогом рыночного успеха компании и фактором, помогающим защитить рыночные позиции NVIDIA.

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Источник изображения: NVIDIA

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Заученные фразы, которыми уже не первый год представители NVIDIA отвечают на такие вопросы, никого не удивили. Во-первых, прозвучала мантра о том, что архитектура важнее, чем техпроцесс. Любящий округлять сроки в большую сторону Фишер заявил, что NVIDIA уже почти два года удаётся во всём превосходить 7-нм продукты конкурента, хотя собственные изделия компании выпускаются по 12-нм технологии. Без грамотной оптимизации архитектуры никакой самый передовой техпроцесс не обеспечит лидерства, как пояснил Фишер.

Во-вторых, он обмолвился о способности NVIDIA увеличить отрыв от конкурента с переходом на техпроцесс следующего поколения. В его рамках умение специалистов компании оптимизировать архитектуру позволить добиться ещё более заметного преимущества. Правда, когда это произойдёт, и о каких литографических нормах идёт речь, Фишер пояснять не стал.