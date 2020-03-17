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Intel Pentium MMX поднял частоту с 166 до 372 МГц

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Поскольку новость о разгоне процессора Intel Pentium MMX до 333 МГц собрала в обсуждении немало скептиков с хорошей памятью, а заняться при нахождении в Италии сейчас можно разве что ретроклокингом, местный энтузиаст GRIFF продолжил постигать потенциал платформы, и к началу нового дня покорил рубеж в 372 МГц при помощи системы фазового перехода каскадного типа.

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Источник изображения: HWBot, GRIFF

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Это лучший результат в модельном зачёте, а тесты SuperPI 1M и wPrime 32M данный экземпляр процессора проходит на той же самой частоте.

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Источник изображения: HWBot, GRIFF

Вчера автор эксперимента пояснил, что до частоты 333 МГц процессор Intel Pentium MMX с базовой частотой 166 МГц действительно разгоняется при использовании воздушного охлаждения, но ему для этого нужен вольтмод материнской платы. Заменить его, в переносном смысле, можно более производительной системой охлаждения – например, так называемой «фреонкой».

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Теги

intel экстремальный разгон ретроклокинг pentium mmx разгон pentium mmx
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