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Intel Pentium MMX увеличил частоту в два раза под фреонкой

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Итальянский оверклокер GRIFF, который специализируется на экстремальном разгоне музейных экспонатов, взялся за эксперименты с древним процессором Intel Pentium MMX с номинальной частотой 166 МГц, и после использования системы фазового перехода для охлаждения смог увеличить её в два раза.

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Источник изображения: HWBot, GRIFF

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Другими словами, этот почтенный 350-нм процессор смог работать на частоте 333 МГц. Это позволило ему обновить модельные рекорды в PiFast, wPrime и SuperPI.

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Источник изображения: HWBot, GRIFF

Примечательно, что в основе стенда лежала материнская плата Soltek SL-54U5 на базе чипсета VIA Apollo MVP3 – в прошлом веке тайваньский разработчик наборов системной логики был способен конкурировать с собственными чипсетами Intel.

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