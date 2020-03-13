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GeForce GTX 275 с почти двукратным разгоном отметилась в 3DMark Vantage Performance

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Ретроразгоном промышляют не только жители ближайших к России стран, вполне успешный с точки зрения доступа к новейшим комплектующим американский оверклокер Splave на днях обновил рекорд 3DMark Vantage Performance для одиночной видеокарты GeForce GTX 275, набрав в этом тесте 23 135 баллов.

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Источник изображения: Splave, HWBot

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Сама видеокарта была серьёзно подготовлена. По крайней мере, иллюстрации позволяют разглядеть не только повышенное внимание к гидроизоляции, но и наличие с оборотной стороны печатной платы фирменного подогревателя K|ngp|n Cooling Inferno. Да-да, здесь нет опечатки – специальное устройство подогревает печатную плату видеокарты, чтобы исключить образование конденсата или хотя бы уменьшить его. Первоначальная сфера применения устройства, правда, ограничивалась материнскими платами.

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Источник изображения: Splave, HWBot

Частоты GeForce GTX 275 удалось поднять с 633/1404/1134 МГц до 1225/2717/1350 МГц. По сути, графический процессор был разогнан на 89% свыше номинала. Кстати, центральный процессор Intel Core i9-10980XE в этой системе охлаждался водоблоком, его частоту удалось поднять до 4.9 ГГц с сохранением активности 18 ядер, но без Hyper-Threading.

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Теги

экстремальный разгон 3dmark vantage cascade lake-x geforce gtx
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