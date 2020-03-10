У представителей сайта WCCFTech только сейчас появилась возможность познакомиться с содержанием платной публикации на страницах ресурса DigiTimes недельной давности. Она, как выясняется, содержит важные откровения – TSMC начинает предлагать услуги по выпуску продуктов с пространственной компоновкой CoWoS нового поколения, и NVIDIA окажется в ряду важнейших клиентов, вместе с Xilinx и HiSilicon.

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Источник изображения: NVIDIA

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Технология упаковки CoWoS позволяет объединять разнородные компоненты на одной подложке. В случае с NVIDIA это могут быть не чиплеты, формирующие многокристальный графический процессор, а банальные преемники Volta, использующей память типа HBM2. Означает ли это, что продукт NVIDIA для ускорения вычислений нового поколения выйдет уже в этом году, сказать сложно. В клиентском сегменте такие продукты точно не появятся из-за своей дороговизны и ограниченности производственных мощностей TSMC.