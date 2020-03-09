AMD считает своих соперников грозными
На исходе третьего часа трансляции с FAD 2020 представители AMD перешли к сессии вопросов и ответов. Техническому директору Марку Пейпермастеру (Mark Papermaster) выпал вопрос об оценке конкурентной обстановки на рынке и отношении компании к своим соперникам.
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рекламаМарк заявил, что у AMD имеются «грозные соперники», но сотрудникам компании присущ «бойцовский дух», они привыкли сражаться. Уверенно чувствовать себя на рынке AMD также помогает непрерывная обратная связь с потребителями. В этом контексте уместно вспомнить недавний очерк на страницах The New York Times, который описывал слабые места корпоративной культуры Intel до «прихода к власти» Роберта Суона (Robert Swan). Оторванность планирования от нужд клиентов упоминалась в качестве одной из проблем прошлого.
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