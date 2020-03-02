Вышедшая первого марта статья The New York Times в большей степени была посвящена переменам в корпоративной культуре Intel, которые принёс с собой нынешний генеральный директор Роберт Суон (Robert Swan), но источник достаточно подробно описал и нововведения, которые реализовал Джим Келлер (Jim Keller), руководящий сейчас в Intel разработкой процессорных архитектур.

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Источник изображения: Intel

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Прежде всего, новые руководители устранили порочную практику слабой коммуникации между специалистами по разработке процессоров и специалистами по их производству. Ранее обмен информацией осуществлялся медленно и в усечённом виде, поскольку Intel опасалась утечек коммерческой тайны. Видимо, опасения достигали такого масштаба, что это вредило делу. Сейчас создан надзорный корпоративный комитет, который состоит из представителей обеих команд, и он помогает повысить эффективность коммуникации между специалистами.

Во-вторых, Джим Келлер и Роберт Суон иначе распределили обязанности среди разработчиков процессоров. Создано множество небольших групп, которые отвечают каждая за свой функциональный блок. Отдельные блоки можно использовать в процессорах разного назначения, такой подход повышает гибкость при расширении ассортимента продукции. В совокупности, реформы должны позволить Intel сократить время разработки процессоров в три раза, как прогнозирует Келлер.

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Появляются и некоторые подробности относительно фиаско Intel со своевременным освоением 10-нм технологии. Когда на первом этапе появились проблемы, специалисты предпочли скрывать их от руководства. Когда последнее обо всём узнало, стало слишком поздно что-то менять. В 2018 году инженерам были предоставлены три месяца на поиски путей исправления ситуации с 10-нм техпроцессом. При Суоне каждое производственное совещание начинается с перечисления проблем, а не нормально протекающих бизнес-процессов. Он также заставил сотрудников Intel ближе общаться с клиентами и внимательнее изучать продукты конкурента.