Японские блогеры сообщают о появлении в служебном разделе сайта Intel для разработчиков документации по чипсетам 500-й серии. По их словам, они предназначены для мобильных процессоров семейства Tiger Lake, поэтому большой интриги из этого информационного повода не получится.

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Источник изображения: Twitter, Komachi Ensaka

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Напомним, 10-нм процессоры Tiger Lake выйдут на рынок уже в этом году. Участники обсуждения добавляют, что мобильные чипсеты для 10-нм процессоров Ice Lake проходили под нумерацией в составе 400-й серии, поэтому описанная выше преемственность вполне уместна.