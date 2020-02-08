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Вспоминаем последовательность выхода дискретных графических решений Intel

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Очередное погружение японского энтузиаста Komachi Ensaka в волнующий мир программного кода позволило ему составить актуальный список готовящихся к анонсу графических решений Intel. Строго говоря, DG1 и родственная графика мобильных процессоров Tiger Lake уже представлены, но в серийном исполнении они появятся только во втором полугодии. Следующий на очереди – дискретный 10-нм графический процессор Arctic Sound, который должен использовать многокристальную компоновку. По всей видимости, он выйдет до конца 2021 года, поскольку на соответствующий период у Intel давно намечен формальный дебют 7-нм графического процессора для ускорителя вычислений Ponte Vecchio.

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Источник изображения: Twitter, Komachi Ensaka

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На условное обозначение DG2 (Gen12P71) следует обратить внимание хотя бы по той причине, что они роднит его с Ponte Vecchio (Gen12P72). По крайней мере, в случае с DG2 можно будет рассчитывать на более высокий уровень быстродействия, чем у DG1. Следует учитывать, однако, что Ponte Vecchio будет объединять множество кристаллов на одной подложке, и удельное быстродействие каждого кристалла в такой конфигурации может быть умеренным. Принято считать, что DG2 будет выпускаться в 2022 году по 7-нм технологии, причём в качестве подрядчика Intel сможет использовать TSMC. Этот продукт наверняка появится и в клиентском сегменте.

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intel dg1 arctic sound ponte vecchio
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