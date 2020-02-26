SK Hynix отрицает свою причастность к утечке данных про флагманскую видеокарту AMD Navi
Недавно анонимный источник через Twitter распространил изображение документа, который описывал не только возможные характеристики микросхем памяти типа HBM2e, устанавливаемых на видеокарты Radeon RX 5950XT, но и причастность SK Hynix к выпуску печатной платы для них.
реклама
рекламаЮжнокорейская компания отреагировала довольно неожиданно, заявив в официальном пресс-релизе, что не имеет отношения к созданию или распространению указанного в предыдущих новостях документа. Более того, всем желающим поднять собственный рейтинг за счёт распространения такой информации было сделано предупреждение, согласно которому SK Hynix будет всеми силами защищать интересы компании и её партнёров.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила