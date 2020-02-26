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SK Hynix отрицает свою причастность к утечке данных про флагманскую видеокарту AMD Navi

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Недавно анонимный источник через Twitter распространил изображение документа, который описывал не только возможные характеристики микросхем памяти типа HBM2e, устанавливаемых на видеокарты Radeon RX 5950XT, но и причастность SK Hynix к выпуску печатной платы для них.

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Источник изображения: SK Hynix

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Южнокорейская компания отреагировала довольно неожиданно, заявив в официальном пресс-релизе, что не имеет отношения к созданию или распространению указанного в предыдущих новостях документа. Более того, всем желающим поднять собственный рейтинг за счёт распространения такой информации было сделано предупреждение, согласно которому SK Hynix будет всеми силами защищать интересы компании и её партнёров.

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amd navi sk hynix hbm2e
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