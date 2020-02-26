Представленные на этой неделе 10-нм процессоры Intel Snow Ridge обладают узкой сферой применения – они войдут в состав базовых станций сетей сотовой связи, но ставки велики, поскольку компания рассчитывает завоевать с их помощью до 40% этого сегмента уже в 2021 году. Представители AnandTech пояснили, каких компоновочных решений от этих процессоров ожидать не следует.

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Источник изображения: AnandTech

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Процессоры Atom P5900 хоть и объединяют несколько ядер с архитектурой Tremont и разного рода функциональные блоки, компоновочных ухищрений вроде пространственной упаковки Foveros или подложки EMIB не используют, как пояснили представители Intel сотрудникам указанного выше американского сайта.