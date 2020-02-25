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AMD сложно упрекнуть в отсутствии внимания к потребностям экономных пользователей. Именно им был предназначен 12-нм вариант Ryzen 5 1600, а теперь сайт Tech ARP рассказывает о ещё одной метаморфозе: на рынки Австралии и Малайзии выходит коробочный вариант процессора Ryzen 3 2300X.

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Источник изображения: Tech ARP

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Конечно, его можно было купить и в российских магазинах, но в OEM-исполнении без фирменной коробки и с урезанной гарантией. Судя по отсутствию большого выбора по этой модели в отечественных магазинах, популярностью она пользоваться перестала. Очевидно, в Малайзии и Австралии конъюнктура иная, поскольку в указанных странах коробочное исполнение процессора поступит в продажу по цене около $69 в эквиваленте с третьего марта этого года. Процессор предлагает четыре ядра и четыре потока, частоты 3.5/4.0 ГГц и свободный множитель. Он использует архитектуру Zen+ и 12-нм техпроцесс производства, поддерживает PCI Express 3.0 и двухканальную память типа DDR4-2933.

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amd pinnacle ridge amd zen+ ryzen 3 2300x
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