Оптимизация производственных затрат обернулась для потребителей продукции AMD неожиданным преимуществом: с недавних пор они могут приобрести 12-нм версию процессора Ryzen 5 1600, которая предлагает более современную архитектуру Zen+. Как выясняется, новая версия процессора в коробочном исполнении комплектуется менее производительным кулером.

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Источник изображения: AMD

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В декабре прошлого года AMD реализовала интересную подмену: зрелый шестиядерный процессор Ryzen 5 1600 был незаметно переведён на 12-нм технологию производства, что автоматически означало его переход на более современную архитектуру Zen+.

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Источник изображения: AMD

Фактически, под этим обозначением теперь продаётся аналог Ryzen 5 2600. Опознать новую версию Ryzen 5 1600 можно по маркировке вида YD1600BBAFBOX.

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Источник изображения: AMD

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Компания AMD поясняет, что в комплекте с процессором Ryzen 5 1600 теперь поставляется менее производительный охладитель Wraith Stealth, хотя до перехода на 12-нм техпроцесс там можно было найти более крупный Wraith Spire. Метаморфоза вполне закономерна, ведь Ryzen 5 2600 изначально оснащался кулером Wraith Stealth.