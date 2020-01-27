Wraith Stealth: после перевода на 12-нм технологию AMD Ryzen 5 1600 получил менее производительный охладитель
Оптимизация производственных затрат обернулась для потребителей продукции AMD неожиданным преимуществом: с недавних пор они могут приобрести 12-нм версию процессора Ryzen 5 1600, которая предлагает более современную архитектуру Zen+. Как выясняется, новая версия процессора в коробочном исполнении комплектуется менее производительным кулером.
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рекламаВ декабре прошлого года AMD реализовала интересную подмену: зрелый шестиядерный процессор Ryzen 5 1600 был незаметно переведён на 12-нм технологию производства, что автоматически означало его переход на более современную архитектуру Zen+.
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Фактически, под этим обозначением теперь продаётся аналог Ryzen 5 2600. Опознать новую версию Ryzen 5 1600 можно по маркировке вида YD1600BBAFBOX.
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Компания AMD поясняет, что в комплекте с процессором Ryzen 5 1600 теперь поставляется менее производительный охладитель Wraith Stealth, хотя до перехода на 12-нм техпроцесс там можно было найти более крупный Wraith Spire. Метаморфоза вполне закономерна, ведь Ryzen 5 2600 изначально оснащался кулером Wraith Stealth.
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