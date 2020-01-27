Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Wraith Stealth: после перевода на 12-нм технологию AMD Ryzen 5 1600 получил менее производительный охладитель

+
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
Radeon RX 5600XT уже со скидкой по лучшей цене в Ситилинке
Новейшие RX 5600 XT Gigabyte Gaming в Регарде
До 50% скидки на всё - Киберпонедельник в Ситилинк
Цены на память снижены на 30% - пора брать

Оптимизация производственных затрат обернулась для потребителей продукции AMD неожиданным преимуществом: с недавних пор они могут приобрести 12-нм версию процессора Ryzen 5 1600, которая предлагает более современную архитектуру Zen+. Как выясняется, новая версия процессора в коробочном исполнении комплектуется менее производительным кулером.

реклама

Источник изображения: AMD

реклама

В декабре прошлого года AMD реализовала интересную подмену: зрелый шестиядерный процессор Ryzen 5 1600 был незаметно переведён на 12-нм технологию производства, что автоматически означало его переход на более современную архитектуру Zen+.

реклама

Источник изображения: AMD

Фактически, под этим обозначением теперь продаётся аналог Ryzen 5 2600. Опознать новую версию Ryzen 5 1600 можно по маркировке вида YD1600BBAFBOX.

реклама

Источник изображения: AMD

реклама


Компания AMD поясняет, что в комплекте с процессором Ryzen 5 1600 теперь поставляется менее производительный охладитель Wraith Stealth, хотя до перехода на 12-нм техпроцесс там можно было найти более крупный Wraith Spire. Метаморфоза вполне закономерна, ведь Ryzen 5 2600 изначально оснащался кулером Wraith Stealth.

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

amd охлаждение процессора ryzen 5 1600 ryzen 5 1600 af
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Wraith Stealth: после перевода на 12-нм технологию AMD Ryzen 5 1600 получил менее производительный охладитель
+
Lenovo поясняет, почему не будет использовать Ice Lake в ноутбуках корпоративного класса
+
MSI готовит приличный ассортимент материнских плат на базе чипсета Intel Z490
18
Документация по процессорам Rocket Lake-S уже доступна на сайте Intel
17
В этом году Intel начала выпуск 10-нм продукции в Аризоне
11
Лиза Су поздравила поклонников AMD с Новым годом на китайском языке
15

Интересные материалы

Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
15 января 2020 70
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
22 января 2020 77
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
17 января 2020 80
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
24 января 2020 111
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
21 января 2020 117
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
23 января 2020 74

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Выбор лучших игровых компьютеров до 40 тысяч рублей: январь 2020
8
Тест влияние гипертрейдинга в играх на примере процессора e5 2689
66
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Air Frost 4
15
Топ-5 процессоров AMD Ryzen с AliExpress стоимостью до 150 долларов
17
Делаем Windows 8.1 такой же удобной, как и Windows 10
16

Сейчас обсуждают

Александр Петросян
07:59
на ебае, чувак решил избавиться от монитора ненужного, которому было 2 недели тогда и продал мне в спешке уезжая в отпуск, доставка бесплатная через пару дней у меня уже был..
Выбор монитора в 2020 году – какая матрица лучше TN, VA или IPS
Александр Толикин
07:55
Сказал школотрон с 1050. Мамка на большее все равно ведь денег не даст. Нищий говнофорса дятел.
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
Павел Новицкий
07:52
Кто ищет тот всегда находит. Поставил себе БП на 750 Вт и все норм, 600 в нагрузке не выдерживала
Лучшая видеокарта до 300 долларов – что купить в 2020 году по мнению экспертов pcgamesn
zloyscuko
07:50
а можно авторов как то загонять в ЧС, чтоб их творения не попадали на глагне?
Делаем Windows 8.1 такой же удобной, как и Windows 10
jenia777
07:44
А еще, когда платишь за 5600хт, тебе дают только одну карту. А в случае с 2060 - получаешь единственную.
Лучшая видеокарта до 300 долларов – что купить в 2020 году по мнению экспертов pcgamesn
LazyCamel
07:43
У интела к тому времени будет машинное зрение и натуральная речь через AVX512 и neural units, у нВ - real-time raytracing, а у AMD - стотыщь ядер цпу и 512 бит ОЗУ на gpu и "лучи нинада) Для очередны...
Документация по процессорам Rocket Lake-S уже доступна на сайте Intel
Максим Яковчук
07:41
в чём смысл комментария ?
Гений из Японии придумал как ускорить существующие компьютеры в тысячи раз
Максим Яковчук
07:40
с целью ?
Гений из Японии придумал как ускорить существующие компьютеры в тысячи раз
Nikolya Kargapolov
07:39
Может быть но я ей доволен.
AMD ищет создателей кулера с шестью трубками, но не для выражения благодарности
Mihail Burnoy
07:38
хорошь! хорошь!
Стоимость 6-ядерных процессоров AMD Ryzen третьего поколения снизилась на 10-16 %
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем