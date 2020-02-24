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Новый снимок экрана процессора Intel Core i5-10400 с шестью ядрами

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Инженерные образцы процессоров Comet Lake-S уже можно купить в Китае по неофициальным каналам, но вспышка коронавируса усугубила ситуацию с подготовкой к анонсу совместимых с ними материнских плат, оснащаемых разъёмом LGA 1200. Работать в существующих материнских платах эти процессоры не смогут, но в Китае уже встречаются готовые компьютеры на их основе – как правило, количество ядер у процессоров при этом не превышает шести штук.

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Источник изображения: Alibaba

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Например, инженерный образец Core i5-10400 мелькнул в составе компьютера OptiPlex 5080 марки Dell. По снимку экрана можно определить, что процессор работает на базовой частоте 2.9 ГГц, но способен автоматически повышать частоту до 4.3 ГГц.

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Источник изображения: Alibaba

В семействе Comet Lake-S процессорам серии Core i5 положена поддержка Hyper-Threading, поэтому конкретная модель способна работать с двенадцатью потоками одновременно при наличии шести физических ядер. Уровень TDP не превышает 65 Вт, процессоры этой серии выпускаются по 14-нм технологии.

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Теги

intel comet lake-s comet lake lga 1200
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*Работать в существующих материнских платах эти процессоры не смогут, но в Китае уже встречаются готовые компьютеры на их основе* Т.е. они работают в несуществующих платах
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