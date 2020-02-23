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Анонса Ampere от мартовской сессии GTC ожидать не следует

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От человека в кожаной куртке на сцене GTC 2020 в марте можно ожидать чего угодно, но только не анонса игровых версий Ampere – такой точки зрения придерживается основатель ресурса Igor’s LAB, который за десятилетия работы в должности редактора немецкой версии сайта Tom’s Hardware Guide обзавёлся нужными знакомствами, позволяющими добывать информацию.

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Источник изображения: Igor’s LAB

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Игорь использует в качестве косвенных свидетельств близости анонса новых продуктов NVIDIA графики деловых поездок своих контактов в этой компании, которые согласовываются на несколько месяцев вперёд. Ключевые персоны, например, не могут взять отпуск на период, когда ожидается анонс важного продукта. По этим данным источник может судить, что на мартовской GTC 2020 никаких крупных анонсов не будет. Даже в июне на Computex 2020 компания ничего серьёзного не представит. Профессиональные графические адаптеры нового поколения могут быть представлены на SIGGRAPH в конце августа, а игровые решения семейства Ampere – на Gamescom в сопоставимые сроки.

При такой последовательности AMD может получить фору, если представит свой «большой Navi» на Computex 2020 в начале июня. С другой стороны, в графической отрасли победителем чаще оказывается тот, за кем закреплено последнее в хронологической последовательности слово. И в данном случае оно будет за NVIDIA.

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nvidia видеокарты gpu ampere
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Анонса Ampere от мартовской сессии GTC ожидать не следует
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А разве это не quadro rtx 8000?
Анонса Ampere от мартовской сессии GTC ожидать не следует
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10:25
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