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В сети появились новые слухи о предстоящей архитектуре графических процессоров Ampere от Nvidia. Если вы не доверяете непроверенным слухам, то можете дальше не читать. Для остальных сообщаем, что пользователь твиттера KittyCorgi сообщает о некоторых предполагаемых спецификациях графических чипов Ampe. Итак, согласно появившейся информации новые ускорители будут основаны на 7 нм технологическом процессе TSMC. Ожидается, что флагман компании NVIDIA получит чип GA100, который будет иметь площадь кристалла 826 мм². Графические процессоры NVIDIA Ampere будут иметь вдвое более производительные блоки RTX и переработанную архитектуру тензорных ядер. Появившаяся информация содержит также блок-схему, которая показывает изменения в блоках RTX и архитектуре тензорных ядер.

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Графический процессор с предполагаемым названием RTX 3080 Ti (GA103) будет иметь 60 SM и от 10 до 20 Гб видеопамяти с 320 битной шиной. Таким образом RTX 3080 Ti должна получить 7680 ядер CUDA, используя новую архитектуру. Напомню, что RTX 2080 Ti имеет 72 SM с 4608 ядрами CUDA. В сочетании с удвоенной производительностью ядер RTX можно получить реальное увеличение производительности на 50% по сравнению с Turing.

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Графический процессор NVIDIA RTX 3080 (GA104) будет иметь 48 SM и 8/16 Гб видеопамяти с 256 битной шиной. Данный видео чип должен заменить RTX 2080 и получить в своё распоряжение 6144 новых ядра с 50% увеличением производительности относительно предшественника.

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К появившейся сведениям стоит относиться с большой долей сомнения, так как ранее от этого источника информации не появлялось какой-либо достоверной информации. Одно можно сказать наверняка, что ожидание новых GPU Ampere от Nvidia находится на высоком уровне, и все указывает на то, что Nvidia готовится к мероприятию GTC 2020, на котором человек в кожаной куртке в очередной раз пообещает революцию на рынке графических процессоров.