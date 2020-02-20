Процессоры AMD Renoir только в январе прошли сертификацию PCI-SIG
Компания AMD хоть и отнесла 7-нм гибридные процессоры Renoir к третьему поколению, обеспечила их совместимость только с PCI Express 3.0, заявив об избыточности PCI Express 4.0 для сегмента ноутбуков на данном этапе. В перечне прошедших сертификацию PCI-SIG компонентов процессоры Renoir тоже появились только в конце января этого года.
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рекламаРечь идёт о мобильных процессорах Renoir в исполнении Socket FP6, которым приписывается гарантированная поддержка PCI Express x8 версии 3.0. В начале ноября, кстати, аналогичную сертификацию прошли 10-нм процессоры Intel Lakefield, и для них предельный режим тестирования был ограничен PCI Express x2.
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