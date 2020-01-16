Представители японского сайта 4Gamer тоже нашли возможность пообщаться с сотрудниками AMD по поводу недавно представленных новинок, как и многие их западные коллеги. В очередной раз подтвердился тезис о том, что монолитный кристалл 7-нм гибридных процессоров Renoir позволяет снизить энергопотребление по сравнению с вероятной многокристальной компоновкой. Кроме того, AMD смело пошла на сокращение количества исполнительных блоков графической подсистемы Vega, поскольку удельное быстродействие удалось поднять на 59%. Подросли тактовые частоты графики, поэтому совокупный прирост быстродействия на 30% удалось обеспечить одновременно с уменьшением количества исполнительных блоков встроенной графики до восьми штук.

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Источник изображения: AMD

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Внедрить в Renoir графику поколения Navi у специалистов AMD просто не было времени, как уже отмечалось. Эти процессоры стали первыми 7-нм изделиями AMD, которые не поддерживают PCI Express 4.0. По словам представителей AMD, данный интерфейс в сегменте ноутбуков пока не востребован в достаточной мере, и возможностей PCI Express 3.0 процессорам Renoir хватит за глаза.