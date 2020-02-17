NVIDIA Ampere действительно продемонстрирует большой отрыв от Turing
По некоторым данным, графические процессоры Ampere компании NVIDIA оторвутся от предшественников по уровню быстродействия до 75%, а такой величиной прироста эта компания никого из клиентов давно не радовала. Сторонником подобных идей стал и ресурс Igor’s LAB, который провёл собственное расследование.
реклама
рекламаКонтрактные производители печатных плат, по данным источника, должны будут существенно усовершенствовать технологии их обработки именно к выходу NVIDIA Ampere. Поставлена задача снижения наводок и повышения стабильности работы при высоких скоростях передачи информации. К применению памяти типа GDDR6 эти меры никакого отношения не имеют, поэтому источник справедливо полагает, что графические процессоры Ampere будут работать на более высоких частотах. Увы, усложнение технологии производства печатных плат не позволит избежать их удорожания.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила