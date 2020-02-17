По некоторым данным, графические процессоры Ampere компании NVIDIA оторвутся от предшественников по уровню быстродействия до 75%, а такой величиной прироста эта компания никого из клиентов давно не радовала. Сторонником подобных идей стал и ресурс Igor’s LAB, который провёл собственное расследование.

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Источник изображения: NVIDIA, Twitter

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Контрактные производители печатных плат, по данным источника, должны будут существенно усовершенствовать технологии их обработки именно к выходу NVIDIA Ampere. Поставлена задача снижения наводок и повышения стабильности работы при высоких скоростях передачи информации. К применению памяти типа GDDR6 эти меры никакого отношения не имеют, поэтому источник справедливо полагает, что графические процессоры Ampere будут работать на более высоких частотах. Увы, усложнение технологии производства печатных плат не позволит избежать их удорожания.