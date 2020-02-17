Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

NVIDIA Ampere действительно продемонстрирует большой отрыв от Turing

2
Знаменитая 2060 EVGA KO на базе GPU RTX 2080 в продаже
Распродажа i9 9900K - кардинально дешевле чем везде
Gigabyte RTX 2070 в Регарде резко дешевле чем везде

По некоторым данным, графические процессоры Ampere компании NVIDIA оторвутся от предшественников по уровню быстродействия до 75%, а такой величиной прироста эта компания никого из клиентов давно не радовала. Сторонником подобных идей стал и ресурс Igor’s LAB, который провёл собственное расследование.

реклама

Источник изображения: NVIDIA, Twitter

реклама

Контрактные производители печатных плат, по данным источника, должны будут существенно усовершенствовать технологии их обработки именно к выходу NVIDIA Ampere. Поставлена задача снижения наводок и повышения стабильности работы при высоких скоростях передачи информации. К применению памяти типа GDDR6 эти меры никакого отношения не имеют, поэтому источник справедливо полагает, что графические процессоры Ampere будут работать на более высоких частотах. Увы, усложнение технологии производства печатных плат не позволит избежать их удорожания.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia видеокарты turing ampere
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

NVIDIA Ampere действительно продемонстрирует большой отрыв от Turing
2
К концу февраля тайваньские производители ноутбуков могут остаться без запаса компонентов
+
Ryzen Threadripper 3990X – самый быстрый процессор для рабочих станций по версии AMD
21
Процессор Ryzen 5 3500 поступит на японский рынок по официальным каналам
2
Февральский сувенир: носки с логотипом NVIDIA
19
Xeon W-3275 – этот процессор AMD назначила конкурентом Ryzen Threadripper 3990X
13

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: февраль 2020
5 февраля 2020 29
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: февраль 2020
12 февраля 2020 52
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – AGP интерфейс
8 февраля 2020 168
NVIDIA GeForce GTX 1660, как дела? Super!
10 февраля 2020 48
Топ лучших игровых компьютеров до 60 тысяч рублей: февраль 2020
9 февраля 2020 25
Выбираем актуальный ноутбук 2020 года для современных игр и работы
4 февраля 2020 63

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ лучших игровых компьютеров до 70 тысяч рублей: февраль 2020
18
DS4Windows: рассматриваем возможности приложения
7
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980
21
Супермодули Памяти – конкурс оперативной красоты, Топ 20
36
Обзор мощной акустической системы Tronsmart Element T6 Max
+

Сейчас обсуждают

RecCcon
12:30
ТОП ЗА 2К долларов, еее. Титан за 5к
NVIDIA Ampere действительно продемонстрирует большой отрыв от Turing
hihimik
12:30
Тревожно за Хуанга стало.
NVIDIA дразнит изображением загадочной модели видеокарты GeForce RTX
smaximaa
12:29
слился ты шланг, никто в здравом уме не гонит под 500вт на постоянку
Лучший игровой процессор февраля 2020 года по версии Hardwaretimes
-=metallist=-
12:28
Из можно разогнать с 36 до 46 размера или больше? )))
Февральский сувенир: носки с логотипом NVIDIA
Михаил Чернов
12:27
Я бы сказал - сраный
Топ лучших игровых компьютеров до 70 тысяч рублей: февраль 2020
smaximaa
12:26
конь в вакууме, это твой кукурузный разгон, шланг
Лучший игровой процессор февраля 2020 года по версии Hardwaretimes
Alex
12:26
Попала эта демка к криворукому дебилу. Смотреть больно как он "играет"... Похоже, ему тоже самое в комментариях писали, он их вырубил.
В Сеть попал рабочий билд StarCraft: Ghost — отменённого консольного экшена в знаменитой вселенной
smaximaa
12:25
змей, ради прикола тебя называют шлангом, дегенератом и ущербом, без обид, ок?
Лучший игровой процессор февраля 2020 года по версии Hardwaretimes
Evgeniy Som
12:25
Ставишь thaiphoon burner и узнаешь все что только можно о модулях памяти. Производителя планок, производителя чипов памяти, тип и ревизия чипов памяти, односторонняя или двухсторонняя, серийный номер ...
Супермодули Памяти – конкурс оперативной красоты, Топ 20
smaximaa
12:25
ахах, точно для шланга
Лучший игровой процессор февраля 2020 года по версии Hardwaretimes
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем