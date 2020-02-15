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Серверный процессор Intel Ice Lake оставил след в базе SiSoftware Sandra

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Официальные представители Intel хоть и признались, что анонс 10-нм серверных процессоров Ice Lake-SP состоится в четвёртом квартале, при этом пояснили, что клиенты уже располагают образцами данных процессоров. В подтверждение тому японские блогеры опубликовали ссылку на запись в базе данных SiSoftware Sandra, где фигурирует таинственный процессор Intel с 14 ядрами и поддержкой Hyper-Threading, работающий на частоте 2.0 ГГц.

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Источник изображения: SiSoftware Sandra

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Источник приписывает процессору наличие 1,25 Мбайт кеша второго уровня для каждого из четырнадцати ядер, а также кеша третьего уровня совокупным объёмом 21 Мбайт. Всё это в некоторой степени перекликается с недавно опубликованной другим источником информацией о структуре кеша Ice Lake-SP. Есть основания полагать, что по удельному быстродействию эти процессоры превзойдут своих предшественников примерно в два раза. Отсутствие высоких частот в данном случае не будет критичным.

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