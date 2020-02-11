Процессоры Ice Lake-X могут оказаться существенно быстрее Cascade Lake-X
В базе данных Geekbench 4.3.3 появилась интересная запись с результатами тестирования сервера на основе двух 10-нм процессоров Ice Lake-SP с 12 ядрами, анонс которых намечен на четвёртый квартал. Инженерные образцы работали на частотах от 2.2 до 2.7 ГГц, серийные экземпляры наверняка получат более высокие частоты.
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рекламаДанная запись позволяет судить, что в структуре кеш-памяти произошли изменения: кеш данных первого уровня увеличился в полтора раза, кеш второго уровня увеличился на четверть, но объём кеш-памяти третьего уровня при этом сократился. Тем не менее, изменения на уровне микроархитектуры позволили поднять уровень быстродействия при равных частотах в два раза по сравнению с процессорами поколения Cascade Lake.
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Это позволяет рассчитывать, что настольные процессоры Ice Lake-X тоже основательно поднимут удельное быстродействие относительно своих 14-нм предшественников. Главное в этой ситуации, чтобы не подвёл 10-нм техпроцесс со своей способностью масштабировать частоты крупных процессорных кристаллов.
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