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Intel засветила таинственный чипсет H310D

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В списке поддерживаемых новой версией Intel Rapid Storage Technology наборов логики появилось упоминание о двух разновидностях чипсета Intel H310, одна из которых уже известна – это Intel H310C, а вторая пока никак себя не проявляла. Напомним, под маркировкой Intel H310C скрывается 22-нм версия чипсета Intel H310, который изначально выпускался по 14-нм технологии. Обе модификации компания производила собственными силами.

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Источник изображения: Intel

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Intel H310D может быть порождён дефицитом производственных мощностей компании. Об использовании услуг контрактных производителей Intel регулярно говорит на каждом отчётном мероприятии, до 25% выручки компании формирует именно продукция, которую она не выпускает самостоятельно. Нельзя исключать, что выпуском Intel H310D занимается именно TSMC. К числу партнёров Intel относится и Samsung, но у TSMC в этом смысле больше опыта.

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