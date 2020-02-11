Слухи об интересе Apple к процессорам AMD подняли курс акций последней
Обновления операционной системы MacOS уже открыто упоминают о поддержке не только широкого ассортимента дискретных графических решений AMD, но и гибридных процессоров этой марки. По сути, это говорит о намерениях Apple взять на вооружение актуальный ассортимент компонентов AMD, хотя с 2006 года компания из Купертино отдавала предпочтение преимущественно изделиям Intel.
реклама
рекламаКвартальный отчёт Apple показал, что компьютеры линейки Mac теряют популярность, но для AMD подобное сотрудничество всё равно обернётся ростом выручки. Фондовый рынок на осознании этого факта по-новому взглянул на перспективы акций AMD, и те устремились вверх на 5%, пытаясь обновить годовой максимум. Таким образом, период роста котировок для AMD не завершился в прошлом году, а продолжается и в этом.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила