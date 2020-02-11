Обновления операционной системы MacOS уже открыто упоминают о поддержке не только широкого ассортимента дискретных графических решений AMD, но и гибридных процессоров этой марки. По сути, это говорит о намерениях Apple взять на вооружение актуальный ассортимент компонентов AMD, хотя с 2006 года компания из Купертино отдавала предпочтение преимущественно изделиям Intel.

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Источник изображения: Seeking Alpha

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Квартальный отчёт Apple показал, что компьютеры линейки Mac теряют популярность, но для AMD подобное сотрудничество всё равно обернётся ростом выручки. Фондовый рынок на осознании этого факта по-новому взглянул на перспективы акций AMD, и те устремились вверх на 5%, пытаясь обновить годовой максимум. Таким образом, период роста котировок для AMD не завершился в прошлом году, а продолжается и в этом.