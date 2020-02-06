На высшем уровне AMD сейчас признаёт неизбежность анонса новых графических процессоров с архитектурой RDNA второго поколения. Надо ли удивляться тому, что в операционной системе MacOS 10.15.4 Beta 1 условные обозначения предполагаемых новинок уже фигурируют.

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Источник изображения: Twitter, _rogame

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Помимо Navi 21, упоминаются графические процессоры Navi 22 и Navi 23, в этом же контексте встречается ссылка на поддержку технологии Variable Rate Shading.

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Источник изображения: Twitter, _rogame

Это лишь укрепляет уверенность в том, что речь идёт именно о представителях графической архитектуры RDNA 2. Кроме того, в коде этой операционной системы уже реализована поддержка гибридных процессоров van Gogh, которые будут использовать встроенную графику с архитектурой RDNA 2. Они выйдут не ранее середины текущего года, поэтому подобное сочетание характеристик выглядит правдоподобным – предлагаемые сейчас Renoir довольствуются графикой поколения Vega, пусть и значительно усовершенствованной относительно предшественников.