Предполагаемый ассортимент дискретных графических решений Intel серии Arctic Sound был изучен накануне, но о стадии их готовности можно было только догадываться. Указанная первоисточником презентация Intel была создана в начале прошлого года, и тогда профильные графические решения находились в стадии Pre-POPL2, согласно внутренней классификации этапов жизненного цикла продуктов.

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Источник изображения: Twitter, Andreas Schilling

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По сути, это второй из трёх этапов планирования разработки продукта. К самой разработке в начале 2019 года Intel ещё не приступила, но с тех пор прошло немало времени. На каком этапе подготовка к выходу Arctic Sound находится сейчас, остаётся только догадываться, как и о продолжительности каждого этапа.

Другая полезная информация имеет отношение к последовательности этапов PRQ и SRA. Сперва разрабатываемые продукты распространяются среди клиентов Intel в виде инженерных образцов. Затем они переходят в стадию квалификационных образцов (PRQ), чьи характеристики уже не отличаются от серийных, и только потом новый продукт получает одобрение к массовым поставкам.