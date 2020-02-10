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Планы Intel касательно разработки и скорого выпуска дискретных графических решений с архитектурой Xe известны уже достаточно давно, а сегодня, благодаря стараниям специалистов ресурса Digital Trends, в сети появились достаточно занятные (хоть и датируемые 2019 годом) данные о будущих продуктах «синей команды».

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Источник изображения: Intel

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Согласно представленным документам, графические решения Intel Xe под кодовым названием Arctic Sound действительно получат многокристальную (мозаичную) компоновку: младшие модели будут основаны на едином монолитном кристалле и, предположительно, смогут получить до 128 исполнительных блоков в своём максимальном исполнении; в основу продуктов на ступень повыше лягут уже 2 кристалла, а количество исполнительных блоков увеличится вдвое — до 256 штук; высокопроизводительный сегмент будет представлен решениями с 4 кристаллами и 512 блоками.

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Что касается значения TDP графических продуктов Intel, то оно будет варьироваться в широких пределах: для моделей начального уровня энергопотребление не превысит планки в 75 Вт, что мы уже могли наблюдать в случае с представленным не так давно решением для разработчиков — DG1-SDV; для более производительных видеокарт уровень TDP повысится до 150 Вт, что ставит их в один ряд с NVIDIA GeForce RTX 2060 (160 Вт) и AMD Radeon RX 5600 XT (160 Вт); для топовых графических решений, предназначенных для игрового и профессионального применения, уровень энергопотребления сможет достигнуть значения в 300 Вт — на 50 Вт выше текущего флагмана NVIDIA в лице GeForce RTX 2080 Ti. Продукты с TDP в 400-500 Вт, вероятнее всего, найдут своё применение в серверном сегменте, на что указывает подача питания по линии 48 В.

Утверждается, что графические решения Arctic Sound получат память типа HBM2e с пропускной способностью 2,8 Гбит/с на контакт, производство которой уже анонсировали технологические гиганты в лице Samsung и SK Hynix. Кроме того, новинки обзаведутся поддержкой интерфейса PCIe версии 4.0, которой уже могут похвастаться решения от AMD.

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Источник изображений: Digital Trends

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Таким образом, Intel намерена охватить как можно больше сегментов рынка — благодаря масштабируемой архитектуре графические продукты «синей команды» могут быть представлены как в мобильных устройствах, так и в качестве игровых и профессиональных решений, а также в высокопроизводительных системах и центрах обработки данных. Естественно, пока слишком рано говорить об успехах Intel в данном направлении, учитывая тот факт, что конкурировать компании придётся с гигантами графического рынка в лице NVIDIA и AMD.