Логотип AMD действительно появился на гоночных болидах Mercedes-AMG Petronas
Февраль AMD начала с новостей о сотрудничестве с гоночной командой Mercedes-AMG Petronas, которая сменила прошлого фаворита спонсорства (Scuderia Ferrari) в маркетинговом бюджете разработчика центральных и графических процессоров. Было обещано, что логотип AMD украсит кокпиты болидов Mercedes-AMG уже в этом месяце.
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рекламаЕсли соответствующий пресс-релиз сопровождался специально подготовленным изображением, то первые натурные фото со страниц Reddit подтверждают факт сотрудничества AMD и гоночной команды Mercedes-AMG Petronas на практике. Небольшой, но заметный логотип разместился у изголовья кокпита, и вряд ли останется незамеченным. Аналогичные изображения появятся на униформе пилотов и служб технической поддержки, украсят павильоны команд и разного рода вспомогательные атрибуты.
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