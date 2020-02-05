AMD и AMG: наконец-то вместе!
Как только AMD почувствовала наступление финансовой стабилизации, компания задумалась об издержках имиджевого характера, и некоторое время назад вернулась к партнёрству с гоночной командой Ferrari. Глава AMD Лиза Су (Lisa Su) лично посещала соревнования, публиковала напутственные твиты и поздравления гонщиков, а логотип марки гармонично смотрелся на красной поверхности гоночных болидов. Теперь очередь дошла до гоночной команды Mercedes-AMG Petronas - шестикратного мирового чемпиона гонок Формулы 1.
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рекламаСторонами заключено соглашение о сотрудничестве, логотип AMD будет украшать гоночные болиды Mercedes-AMG и форму пилотов, а «натуральной помощью подшефным» станет предоставление процессоров EPYC для серверной инфраструктуры и процессоров Ryzen PRO для ноутбуков, используемых техническими специалистами гоночной команды. Первый заезд с логотипом AMD на борту болиды команды совершат 14 февраля этого года.
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