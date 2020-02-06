Давно не радовавший ценителей своих талантов «светской хроникой» Раджа Кодури (Raja Koduri) со страниц Twitter сегодня поделился двумя интересными фотографиями. На одной он держит в руках кремниевую пластину с некими новыми компонентами Intel. Качество фотографии позволяет только предполагать, о чём идёт речь, но многие «процессорные детективы» видят на пластине кристаллы необычной продолговатой формы.

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Источник изображения: Twitter, Raja Koduri

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Кристалл такой формы должны получить 14-нм процессоры серии Comet Lake-S, поскольку десять ядер на кристалле с кольцевой шиной неизбежно вызывают увеличение габаритов именно в одном направлении. Продолговатую форму могут иметь и кристаллы моста EMIB нового поколения, который станет крупнее предшественника. Напомним, что в ускорителях вычислений Ponte Vecchio компания Intel собирается использовать EMIB для сообщения кристаллов графических процессоров с микросхемами памяти типа HBM и друг другом.

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Источник изображения: Twitter, Raja Koduri

Второе фото несло меньше смысловой нагрузки, и могло не иметь прямого отношения к предыдущему. Раджа сфотографировался с командой разработчиков полупроводниковых изделий Intel, традиционно расположившись рядом с Джимом Келлером (Jim Keller), который приложил руку к созданию процессорной архитектуры AMD Zen первого поколения, а с Кодури он знаком ещё со времён совместной работы в Apple. Раджа обратил внимание на цвет обуви присутствовавших на фото разработчиков, не став делать дальнейших пояснений на этот счёт.