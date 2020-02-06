Раджа Кодури переобул разработчиков в красное и посмотрелся в свежую кремниевую пластину
Давно не радовавший ценителей своих талантов «светской хроникой» Раджа Кодури (Raja Koduri) со страниц Twitter сегодня поделился двумя интересными фотографиями. На одной он держит в руках кремниевую пластину с некими новыми компонентами Intel. Качество фотографии позволяет только предполагать, о чём идёт речь, но многие «процессорные детективы» видят на пластине кристаллы необычной продолговатой формы.
реклама
рекламаКристалл такой формы должны получить 14-нм процессоры серии Comet Lake-S, поскольку десять ядер на кристалле с кольцевой шиной неизбежно вызывают увеличение габаритов именно в одном направлении. Продолговатую форму могут иметь и кристаллы моста EMIB нового поколения, который станет крупнее предшественника. Напомним, что в ускорителях вычислений Ponte Vecchio компания Intel собирается использовать EMIB для сообщения кристаллов графических процессоров с микросхемами памяти типа HBM и друг другом.
реклама
Второе фото несло меньше смысловой нагрузки, и могло не иметь прямого отношения к предыдущему. Раджа сфотографировался с командой разработчиков полупроводниковых изделий Intel, традиционно расположившись рядом с Джимом Келлером (Jim Keller), который приложил руку к созданию процессорной архитектуры AMD Zen первого поколения, а с Кодури он знаком ещё со времён совместной работы в Apple. Раджа обратил внимание на цвет обуви присутствовавших на фото разработчиков, не став делать дальнейших пояснений на этот счёт.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила