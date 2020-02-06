Вспышка коронавируса очевидным образом ударит по экономике Китая и сотрудничающих с ним государств, даже если будет не очень продолжительной. Производство смартфонов, сосредоточенное в регионе, тоже пострадает явным образом. Издание DigiTimes со ссылкой на отраслевые источники сообщает, что MediaTek может столкнуться с падением выручки в первом квартале на 15% по сравнению с предыдущим.

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Источник изображения: MediaTek

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Процессорами MediaTek оснащаются многие смартфоны популярных в Китае марок, поэтому ограничения, на которые вынуждены пойти китайские власти с целью ограничения распространения коронавируса, подорвут спрос на мобильные устройства в регионе. Под вопросом теперь и быстрая экспансия устройств с поддержкой сетей 5G, поскольку MediaTek делал на этот фактор определённую экономическую ставку. Согласно существующим прогнозам, спрос на смартфоны в Китае сократится в первом квартале на 9%, если распространение коронавируса удастся ограничить к концу февраля. И этот сценарий ещё принято считать оптимистичным. Объёмы поставок ноутбуков китайскими производителями могут сократиться в первом квартале на 10%.