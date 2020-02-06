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Процессоры AMD Dali способны довольствоваться уровнем TDP не более 6 Вт

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В коде операционной системе Linux замечены изменения, имеющие отношения к правильной идентификации гибридных процессоров AMD семейства Dali. По словам одного из разработчиков, который пользуется корпоративной электронной почтой AMD, процессоры Dali представляют собой вариацию Raven Ridge 2 с пониженным до 6 Вт уровнем TDP.

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Источник изображения: FreeDesktop

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Принято считать, что представленные в середине января процессоры AMD Athlon Gold 3150U и Athlon Silver 3050U тоже относятся к семейству Dali, но у них уровень TDP достигает 15 Вт. Процессоры выпускаются по 14-нм технологии. По всей видимости, у AMD есть ресурсы для дальнейшего снижения уровня TDP данных процессоров, поэтому можно ожидать появления более экономичных моделей.

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Adam Smith
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ты его в атх корпус засунь и башню приделай, будет тебе 4,1, а на будущее бери срузен 8 ядерный 4серии там точно 4 ггц в 15вт уложатся, потом отписаться не забудь))))))))) счастливый мля обладатель
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