Процессоры AMD Dali способны довольствоваться уровнем TDP не более 6 Вт
В коде операционной системе Linux замечены изменения, имеющие отношения к правильной идентификации гибридных процессоров AMD семейства Dali. По словам одного из разработчиков, который пользуется корпоративной электронной почтой AMD, процессоры Dali представляют собой вариацию Raven Ridge 2 с пониженным до 6 Вт уровнем TDP.
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рекламаПринято считать, что представленные в середине января процессоры AMD Athlon Gold 3150U и Athlon Silver 3050U тоже относятся к семейству Dali, но у них уровень TDP достигает 15 Вт. Процессоры выпускаются по 14-нм технологии. По всей видимости, у AMD есть ресурсы для дальнейшего снижения уровня TDP данных процессоров, поэтому можно ожидать появления более экономичных моделей.
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