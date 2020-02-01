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Обратная связь Intel с потребителями в сфере разработки графики оказалась не очень устойчивой

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Штаб-квартирой информационного агентства «Злые языки» на время стал популярный YouTube-канал AdoredTV, ведущему которого удалось собрать информацию, дающую представление о последних инициативах Intel в сфере разработки графики. Утверждается, что данные получены от нескольких независимых источников, близких к компании, которые в силу понятных причин вынуждены оставаться анонимными. Прежде всего, поясняется уход из Intel Криса Хука (Chris Hook), который был одним из выходцев из AMD, последовавшим в маркетинговые структуры Intel после перехода в компанию Раджи Кодури (Raja Koduri, на фото снизу).

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Источник изображения: Twitter, Raja Koduri

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Источник сообщает, что инициативы серии Odyssey не получили развития, финансирование мероприятий свёрнуто. В рамках подобной активности, напомним, Intel пыталась наладить обратную связь с целевой аудиторией, чтобы будущие пользователи дискретной графики этой марки высказывали свои пожелания и делились впечатлениями. Дискретное графическое решение DG1 получило довольно скромный уровень производительности, поэтому его пока распространяют среди разработчиков игр.

Первоисточник утверждает, что для самого Раджи Кодури, который в Intel демонстрирует изрядную долю эгоцентризма, «моментом истины» станет появление дискретной графики DG2 в 2022 году, поскольку к созданию DG1 он причастен в меньшей степени, а продукт следующего поколения уже разрабатывается под его руководством. Некоторые источники считают, что DG2 будет выпускаться по 7-нм технологии на мощностях TSMC.

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AdoredTV транслирует ещё один пример маркетингового просчёта Intel на игровом направлении, но уже связанного с центральными процессорами. На протяжении нескольких лет компания финансировала оптимизацию игр под центральные процессоры с несколькими ядрами, рассчитывая в будущем пожинать плоды по мере увеличения количества ядер собственных процессоров. В реальности AMD оказалась расторопнее, сейчас её процессоры увеличивают количество ядер быстрее, и помощь конкурента разработчикам игр пришлась очень кстати.

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